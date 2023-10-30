Минэкологии проверило качество воздуха в Химках после пожара на АЗС
Минэкологии Подмосковья проконтролировало экологическую ситуацию в Химках после пожара на АЗС. Мобильная лаборатория «Мособлэкомониторинг» взяла пробы воздуха рядом с очагом возгорания.
Воздух проанализировали на содержание 18 загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, аммиак и другие вещества.
«По результатам исследования превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Следователи организовали проверку по факту пожара. На месте продолжают работать экстренные службы, криминалисты и следователи.
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