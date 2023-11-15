Минэкологии пригласило жителей Подмосковья присоединиться к исследованиям птиц

Исследования проходят в рамках проекта «Российская зима 2023-2024». В первый день 93 наблюдателя из регионов сделали 545 наблюдений для 95 видов. Среди них оказались краснокнижные виды - это филин, орлан-белохвост, черноголовый хохотун и другие.

«Подмосковные бердвотчеры по традиции сразу массово присоединились к проекту, и Подмосковье на сегодняшний день находится на седьмом месте среди регионов России по количеству наблюдений и на третьем - по количеству наблюдаемых видов», - сообщил министр Тихон Фирсов.

Подмосковные наблюдатели зафиксировали 38 видов птиц, в том числе редких. Например, некоторые заметили малого пестрого дятла в Серпухове. Подробности о проекте можно узнать по ссылке.

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