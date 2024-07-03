Минэкологии потребовало восстановить доступ к реке Липке в Красногорске

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Министр экологии Тихон Фирсов рассказал, что забор поставили на одном из участков в составе кооператива. Здесь же обнаружены навалы порубочных остатков.

Кооперативу объявили предостережение о недопустимости нарушения. Садоводам предстоит демонтировать ограждение и привести территорию в порядок.

Ранее Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск о возмещении 200-тысячного ущерба, нанесенного в прошлом году реке Липке по вине компании «Независимые водоканалы». Фирма эксплуатирует очистные сооружения в деревне Бузланово.

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