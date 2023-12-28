Минэкологии потребовало прекратить нелегальную перегрузку отходов в Подольске
Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья обнаружили несанкционированные приемку и сжигание отходов в городском округе Подольск. Нарушние зафиксировали в деревне Кутьино.
«Наши сотрудники осмотрели земельный участок в деревне с видом разрешенного использования - легкая, пищевая, строительная промышленность», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, участок огородили, он находится под охраной, на нем складируют мусор. Однако в перечне площадок для обращения с отходами он не значится.
В итоге собственнику земли направили предостережение о прекращении незаконной деятельности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».