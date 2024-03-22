Минэкологии потребовало от строительной компании прекратить сброс сточных вод в Ленинском округе
Незаконный сброс сточных ливневых вод выявили в Ленинском округе. Виновником оказалась строительная компания «СВС-ЭМ».
Незаконный сброс выявили в ходе проверки инспекторов эконадзора и сотрудниками ГУСТ. По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, компания прокладывает коммуникации в ЖК «Видный берег» в Расторгуевского шоссе.
«В ходе работ обустроены технические колодцы, которые переполняются ливневыми сточными водами. После этого стоки откачиваются и сбрасываются на рельеф местности. В результате происходит подтопление соседних земельных участков», - сказал он.
В результате нарушителям объявили предостережение и призвали не допускать разливов сточных вод.
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