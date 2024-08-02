Минэкологии Подмосковья заявило о сохранении профильной олимпиады для школьников в 2025 году
Всероссийскую олимпиаду школьников по экологии решили сохранить в Минпросвещения России. По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, это позволит подросткам лучше изучить предмет и выбрать профессию в будущем.
По словам министра, в последнее время в стране шла дискуссия об отмене олимпиады, однако большинство экологов и педагогов выступили за сохранение мероприятия.
«Сохранение олимпиады - ожидавшееся и очень верное решение, особенно в таких регионах, как Подмосковье, где школьники активно принимают участие в олимпиадах всех уровней и добиваются отличный результатов. Поэтому мы со своей стороны также поддержали решение сохранить всероссийскую экологическую олимпиаду», - сказал он.
По словам бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко, в следующем учебном году олимпиада пройдет в обычном режиме.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».