Минэкологии Подмосковья заявило о сохранении профильной олимпиады для школьников в 2025 году

По словам министра, в последнее время в стране шла дискуссия об отмене олимпиады, однако большинство экологов и педагогов выступили за сохранение мероприятия.

«Сохранение олимпиады - ожидавшееся и очень верное решение, особенно в таких регионах, как Подмосковье, где школьники активно принимают участие в олимпиадах всех уровней и добиваются отличный результатов. Поэтому мы со своей стороны также поддержали решение сохранить всероссийскую экологическую олимпиаду», - сказал он.

По словам бывшего вице-премьера Виктории Абрамченко, в следующем учебном году олимпиада пройдет в обычном режиме.

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