Минэкологии Подмосковья взяло под защиту водоем в Лосино-Петровском округе

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«При обследовании водоема факты подтвердились. Выяснилось, что владелец земельного участка, расположенного неподалеку от карьера, организовал отсыпку грунтами земель, в том числе и в водоохранной зоне», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушений.

Орловский карьер с песчаными пляжами является излюбленным местом отдыха жителей нескольких соседних поселений. Тихон Фирсов поблагодарил активистов, которые вовремя сообщили о нарушении, за бдительность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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