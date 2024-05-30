Минэкологии Подмосковья внедрило ИИ в работу по борьбе со свалками

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Монтаж новой остановки ведется в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Ее установят по просьбе жителей.

Жители микрорайона Красная Поляна дождались установки остановочного пункта. Уже несколько дней работы ведутся по поручению главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

«Остановка в этом месте необходима с точки зрения удобства и безопасности жителей. Осталось совсем немного, и многолетняя проблема будет решена», - сообщила Кротова.

Одновременно в городе продолжаются работы по благоустройству. В частности, «Мосавтодор» приступил к нанесению на дорожной разметки термопластиком. Этот материал отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

Улучшение дорожной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств являются приоритетными направлениями работы городских властей. Новые остановочные пункты и современная разметка сделают передвижение по городу более комфортным и безопасным.

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