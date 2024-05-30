30 мая 2024, 14:21

Минэкологии Подмосковья внедрило ИИ в работу по борьбе со свалками

Фото Минэкологии МО.
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Круглый стол тему «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области» провели в Мособлдуме. Представители Минэкологии региона рассказали о работе платформы по мониторингу образования и перемещения строительных отходов и грунтов в регионе

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова, искусственный интеллект способен идентифицировать большегрузные транспортные средства по их контурам, определять наличие в кузове строительных отходов или грунтов, а также распознавать госномер транспортных средств «Результат не заставил себя ждать: если количество несанкционированных свалок в 2020 году составляло 4534, то в прошлом году оно сократилось до 1295. Общая экономия бюджетных средств муниципальных образований Московской области на вывоз строительных отходов превысила 193 миллионов рублей», - рассказал Фирсов.

По итогам мероприятия, участники единогласно решили рассмотреть вопрос создания Государственной информационной системы Московской области «Единый цифровой контур обращения со строительными отходами».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Искусственный интеллект Мособлдума
30 мая 2024, 14:46
Новая остановка появится в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
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Монтаж новой остановки ведется в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Ее установят по просьбе жителей.

Жители микрорайона Красная Поляна дождались установки остановочного пункта. Уже несколько дней работы ведутся по поручению главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

«Остановка в этом месте необходима с точки зрения удобства и безопасности жителей. Осталось совсем немного, и многолетняя проблема будет решена», - сообщила Кротова.

Одновременно в городе продолжаются работы по благоустройству. В частности, «Мосавтодор» приступил к нанесению на дорожной разметки термопластиком. Этот материал отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

Улучшение дорожной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств являются приоритетными направлениями работы городских властей. Новые остановочные пункты и современная разметка сделают передвижение по городу более комфортным и безопасным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Работа
30 мая 2024, 14:45
Коломенский университет вошел в топ-200 лучших вузов России
Министерство образования МО
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Коломенский государственный социально-гуманитарный университет снова вошел в число 200 лучших вузов страны по версии Национального агрегированного рейтинга. Эксперты оценили показатели 686 учебных заведений.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что рейтинг составляется на основании комплексного анализа учебного заведения. Вузы распределили по десяти лигам - от премьер-лиги до девятой.

Во второй лиге НАР, где отмечены 113 (16,5%) ведущих учебных заведений, ГСГУ удержал свою прошлую позицию, что свидетельствует о стабильности и качестве образовательных программ университета.

Рейтинг поможет абитуриентам сделать осознанный выбор в пользу того или иного вуза. Приемная кампания 2024 года начнется 20 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вузы Коломна Рейтинги Образование
30 мая 2024, 14:24
Более 300 километров линий электропередачи в Подмосковье модернизируют в 2024 году
Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют более 30 километров кабельных и воздушных линий электропередачи в Одинцовском городском округе в этом году. Также в планах модернизировать 19 подстанций и расчистить около пяти гектаров охранных зон вдоль ЛЭП.

Также масштабные работы проведут и в Раменском городском округе. Там отремонтируют 33,4 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и четыре здания ТП, а также расчистят 5,9 гектаров охранных зон вдоль ЛЭП округа.

Как отметил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин, всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

«В этом году „Мособлэнерго“ в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планирует ввести в эксплуатацию 235,8 километров электросетей и 162,4 мегавольт-ампер трансформаторной мощности», - рассказал Евгений Хромушин.

Наибольший объем работ запланирован на летние месяцы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Раменское Ремонтные работы
30 мая 2024, 14:15
Молочную ферму построят в Домодедове к 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Сотрудники подмосковного стройнадзора проверили новый коровник для молочной фермы в деревне Повадино в Домодедове. Он рассчитан на 1,2 тысячи коров

Как рассказали в едомстве, сейчас на ферме завершили подготовительные работы. Строители начнут разработку грунта до проектных отметок.

Общая площадь фермы составит 30,4 тысячи квадратных метров. Территрию поделят на две зоны. На первой будут перевозить корма, на второ - перемещать органические отходы из коровника. Там планируют производить более 13 тонн молока в год.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фармацевтическом центре в Красногорске. Там создают препараты для пациентов с тромбозом, диабетом, онкологическими заболеваниями, продукцию для женского здоровья и другую Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Заводы Город Домодедово

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