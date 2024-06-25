Минэкологии Подмосковья рассказало об опасности встречи с дикими зверями у водоемов

«Дикие животные никогда не нападают без причины. В городской среде, где много излишних звуков, лоси, олени и кабаны могут испытывать панику и представлять угрозу для граждан», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что встретив агрессивного зверя, следует позвонить по телефону 112.

Специалисты охотнадзора рекомендуют при встрече с дикими животными держаться от них на безопасном расстоянии. Чтобы не разозлить зверя нужно вести себя тихо, медленно, смотря на животное, отойти от него на безопасное расстояние.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».