Минэкологии Подмосковья рассказало о съедобных зимних грибах

Опенок зимний - один из наиболее устойчивых к морозам грибов. Его сбор начинается в конце октября и продолжается до весенней оттепели. Во время холодов гриб замерзает, а с потеплением оттаивает и продолжает расти. Внешне он похож на летний опенок, однако у него есть свои особенности: тонкая черная бархатистая ножка и слизистая рыжеватая шляпка.

Устричная вешенка начинает плодоносить поздней осенью и может расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, и может быть светло-серой, дымчатой или кремовой. Особенно ценится молодыми гурманами шляпка молодых вешенок.

Дрожалка оранжевая - самый необычный из съедобных зимних грибов. Она напоминает замерзшее желе желтого или рыжего цвета. В Европе ее называют «желтым мозгом», «маслом троллей» или «маслом ведьмы». Этот гриб любит влагу и мороз, а при жаре быстро высыхает или испаряется. В китайской медицине дрожалка считается целебной и используется в кулинарии.