Минэкологии Подмосковья рассказало о реконструкции пяти плотин в 2024 году

«Наше ведомство курирует надзорную деятельность в сфере проверки и реконструкции гидротехнических сооружений в регионе. Какие-то плотины ремонтируем мы, а какие-то муниципальные образования», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В текущем году Росводоресурсы направили 1,6 миллиарда рублей на финансирование 68 мероприятий по восстановлению гидротехнических сооружений в регионах. Так, до конца года в Подмосковье модернизируют плотины в Богородском округе, Одинцове, Подольске и Коломне, а также донный водовыпуск плотины в Серпухове.

По словам Фирсова, работы в данном направлении нацелены на то, чтобы в регионе не было гидротехнических сооружений в плохом состоянии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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