Минэкологии Подмосковья рассказало о подготовке лесных обитателей к зиме

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«В Подмосковье обитает много разных животных, в том числе редких. Осенью они активно готовятся к холодам. Уход в спячку, запасание жира, отлет на юг - ежегодные природные процессы перед наступлением морозов. Это важный период в жизни флоры и фауны нашей области», - отметил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Зоологи отмечают, что практически все подмосковные зайцы уже готовы к зимним условиям. Например, беляки начали линять еще в сентябре, а сейчас их летний серый мех полностью сменился на белый зимний. Заяц-русак тоже подготовился, отрастив более густую шерсть, но окрас ее не изменился. У обоих видов появились волосистые подушечки на лапах, чтобы легче передвигаться по снегу.

Белки также сменили летний рыжий мех на пушистый серый. Линька у них длится около двух месяцев и завершится к концу ноября. Пока нет снега, белки утепляют гнезда мхом и шерстью, запасаются орехами и шишками.

Горностаи и ласки начали линять. К наступлению холодов их мех полностью побелеет.

«Осень - важное время для живой природы Подмосковья. Не нужно забирать животных из естественной среды домой, думая о том, что они не успеют подготовиться к предстоящим морозам. Человеку не стоит вмешиваться в природные процессы, чтобы лишний раз не навредить природе», - добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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