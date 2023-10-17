Минэкологии Подмосковья рассказало о ликвидации незаконных водовыпусков

Читайте нас в:

«Состояние водных объектов - главная экологическая проблема, которая волнует жителей Подмосковья. За девять месяцев в области выявили 3098 незаконных водовыпусков, ликвидировали 2702 из них. Это свыше 87 процентов», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Темпы работы по выявлению и ликвидации незаконных канализаций собираются нарастить. Этот вопрос находится в министерстве на особом контроле.

Активнее всего ведет работу в этом направлении Пушкинский округ, где с начала года затампонировали 601 водовыпуск. За ним следуют Раменский (559), Ступино (245), Сергиево-Посадский (238) и Балашиха (156).

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».