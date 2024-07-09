Минэкологии Подмосковья пригласило всех желающих к участию в «Зеленой премии»

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, «Зеленая премия» направлена на выявление и тиражирование наиболее интересных практик в области природоохранной работы, экологического образования и просвещения, волонтерства, «зеленых» технологий.

«Я приглашаю всех к участию в этом интересном и масштабном мероприятии, тем более что победители могут получить гранты на продвижение своих идей и разработок», - добавил Фирсов.

«Зеленая премия» состоит из трех треков. «Профессиональный трек» включает проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, «Общественный трек» выявляет экологических лидеров в обществе, а «Трек юннатов» поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте 10-18 лет.

В этом году призовой фонд «Зеленой премии» составит девять миллионов рублей, а подать заявки на участие можно до октября. Подведение итогов и награждение победителей состоится в декабре.

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