Минэкологии Подмосковья пригласило на конкурс детских рисунков «Разноцветные капли»
Стартовал прием работ на всероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли». К участию приглашают ребят от трех до 16 лет, сообщили в Минэкологии Московской области.
«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов, - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Министр попросил родителей рассказать детям о конкурсе, о значении воды и водоемов и помочь им принять участие. Подать заявку можно на сайте рисуюводу.рф до 18 октября. Победителей определят до 1 ноября.
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