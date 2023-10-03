Минэкологии Подмосковья пригласило молодежь на обучающие курсы
Минэкологии Московской области пригласило молодых людей на онлайн-курс «Экология и устойчивое развитие: проекты, меняющие мир». Обучение пройдет на платформе «Открытое образование». Курс подготовили Росприроднадзор и НИУ «Высшая школа экономики».
«Это очень важное мероприятие для тех, кто планирует в будущем избрать профессию эколога», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Спикерами выступят ведущие эксперты ВШЭ, Росприроднадзора и международной премии «Экология - дело каждого».Обучение даст импульс молодым и амбициозным ребятам попробовать свои силы, поможет определиться с будущей профессией, а также вовлечет молодежь в решение экологических проблем.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
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