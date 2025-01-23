Минэкологии Подмосковья пригласило детей на форум по изменению климата

В ведомстве подчеркнули, что форум объединит детей и подростков со всего мира. За все время его проведения участниками стали более 95 тысяч человек из России и 14 зарубежных стран.

В этом году ребятам необходимо представить работу в одной из семи номинаций: «Экобезопасность», «Очистим берега!», «Изменение климата глазами детей», «Экоблогер», «ЭкоМода» - конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов, «ЭкоЮннаты» и «ЭкоПоделки».

С подробностями форума можно ознакомиться на сайте.