Минэкологии Подмосковья предупредило жителей об опасности выхода на лед

«Некоторые жители привыкли сокращать путь до дома по льду водоемов или увлечены зимней рыбалкой и не осознают опасности в своих действиях. Под воздействие солнечных лучей лед быстро тает, из-за чего уменьшается не только его толщина, но и меняется структура, он становится пористым и рыхлым», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Жителям Подмосковья рекомендовали прекратить выходы на лед во избежание несчастных случаев. Рыбакам стоит подумать о своем здоровье и воздержаться от любимого занятия до полного схода ледяной корки.

Еще 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева , 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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