Минэкологии Подмосковья предупредило о возможном появлении зимних комаров

По словам министра экологии Московской области Тихона Фирсова, зимние комары - настоящие мастера выживания в суровых условиях, с которыми многие другие насекомые не справились бы. Хотя их жизнь длится всего несколько недель, они успевают оставить потомство.

Энтомологи отмечают, что зимние комары - одни из древнейших насекомых на Земле. Самые ранние их останки датируются началом юрского периода, около 190 миллионов лет назад. Их обнаружили даже в Антарктиде. Некоторые виды лишены крыльев и напоминают скорее пауков. В отличие от мелких кровососущих комаров, зимние крупнее и хорошо заметны на снегу в солнечные дни. Взрослые особи не питаются, так как в это время нет доступной пищи. Их ротовой аппарат редуцирован, поэтому они не могут кусать людей и животных. Накапливают питательные вещества еще на стадии личинок, поедая гниющие растительные и животные останки, а также грибы и экскременты.

По словам Тихона Фирсова, зимних комаров не стоит бояться, так как они не пьют кровь. Эти насекомые играют важную роль в экосистеме и служат источником пищи для других существ в суровое время года.

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