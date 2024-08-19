19 августа 2024, 15:26

Минэкологии Подмосковья предупредило о начале гона у лосей

Минэкологии
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В конце августа у лосей в Подмосковье начинается гон, который длится до начала октября. В этот период поведение животных меняется, они могут выбегать на дорогу, появляться в городах и селах. Минэкологии региона призвало жителей проявлять осторожность при встрече с сохатыми.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними», - предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лоси встречаются на территории региона повсеместно. Эти крупные животные могут представлять опасность для человека, особенно в период размножения. Некоторые представители становятся агрессивными, поэтому при встрече лучше держаться от них на безопасном расстоянии.

Водителям стоит учесть, что лоси в гон часто выбегают на дороги. Лучше не превышать скоростной сезон, а ночью включать противотуманные фары с рассеивающимся светом.

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Животные Минэкологии Подмосковья
19 августа 2024, 15:41
Автопарк больницы в Лобне пополнили тремя новыми автомобилями
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В больницу Лобни по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплены три легковых машины марки «Лада Гранта». Эти автомобили предназначены для обслуживания неотложных вызовов, выездов мобильных врачебных бригад и доставки тяжелых пациентов на гемодиализ.

С учетом новых поступлений, автопарк Лобненской больницы теперь насчитывает 18 машин. Новые автомобили введут в эксплуатацию в ближайшее время после завершения оформления документов, постановки на учет и получения номеров.

Отметим, что специалисты больницы оказывают медицинскую помощь не только жителям Лобни, но и жителям поселка совхоза «Останкино», села Озерецкое и ЖК «Мечта». Увеличение количества автомобилей позволит врачам быстрее добираться до пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

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Больницы Лобня Машины
19 августа 2024, 15:36
Еще 25 молодых учителей трудоустроятся в школы Солнечногорска в этом году
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Работа по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения продолжается в Солнечногорске. Еще 25 молодых учителей придут в школы муниципалитета в новом учебном году.

С 1 сентября в гимназии № 6 начнет работу новый учитель информатики Екатерина Филатова. Она недавно завершила обучение в Московском педагогическом государственном университете. Екатерина с детства мечтала работать в школе и получила образование с двумя профилями подготовки: учитель начальных классов и информатики для средней школы.

«В школах нашего округа работает более двух тысяч педагогов, из них на данный момент 5% - 77 человек - молодые учителя. С 1 сентября в образовательные учреждения муниципалитета будут трудоустроены еще 25 специалистов», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для молодых педагогов предусмотрен ряд мер поддержки: дополнительная выплата выпускникам, пришедшим работать в образовательные учреждения, ежемесячная доплата молодым специалистам, выплаты по программе «Земский учитель», а также возможность приобретения жилья по «Социальной ипотеке».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал педагогическое собрание в регионе.

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Школы Солнечногорск Учителя Образование
19 августа 2024, 15:33
Свыше 3 тонн гуманитарного груза для жителей Курска собрали в Химках
Администрация Химки г.о.
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Жители, волонтеры, активисты и депутаты городского округа Химки отправили в Курскую область свыше трех тонн гуманитарного груза. Нуждающимся передали медикаменты, продукты, одежду и средства гигиены.

Пункты сбора гуманитарной помощи действуют во всех микрорайонах округа. Всего насчитывается девять ресурсных центров - в зданиях территориальных управлений и местных отделениях общественных и политических партий.

«Городской округ Химки в числе первых присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Общими усилиями нам удалось собрать самые необходимые вещи», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Единый день сбора гуманитарных грузов пройдет в Химках 19 августа. Каждый желающий сможет принести вещи, канцелярию и медикаменты в ресурсный центр по адресу: улицам 9 Мая, дом № 18Б.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году семьи получили выплаты к 1 сентября.

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Химки Волонтеры Курская область
19 августа 2024, 15:22
Более 10 детей из Чехова отдохнут в лагере по льготе для семей участников СВО
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Дети из Чехова отдохнут в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Они получили места по льготе для семей участников специальной военной операции.

В детский оздоровительный лагерь «Литвиново» отправились 11 ребят из Чехова. Шестая смена «Познавай!» продлится две недели. Вожатые подготовили для воспитанников мастер-классы и спортивные активности.

Более девяти тысяч детей из городского округа Чехов отдохнули в оздоровительных лагерях в этом году. Из них 450 семей получили путевки по льготным условиям. Помимо этого, ребята провели лето на базе школ и творческих объединений.

Такое времяпровождение помогает ребенку не только оздоровиться физически, но и завести новых друзей. В лагере «Литвиново» дети будут учиться работать в команде и развивать таланты. Они смогут раскрыть потенциал в позитивной атмосфере.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Чехов

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