Минэкологии Подмосковья поздравило жителей со Всемирным днем защиты животных
Минэкологии Московской области поздравило жителей региона со Всемирным днем защиты животных. Дату утвердили участники Международного конгресса сторонников движения в защиту природы в Италии в 1931 году. В России этот день отмечается с 2000 года.
«В действующую редакцию Красной книги региона включены 675 объектов животного мира, нуждающихся в особой охране. Наши специалисты постоянно работают над сохранением и восстановлением популяций. В результате за последние 30 лет в Подмосковье не исчезло ни одного редкого вида», - рассказал министр Тихон Фирсов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес - это место, где люди могут качественно провести свои выходные.
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