Минэкологии Подмосковья потребовало рекультивировать загрязненные земли в Красногорске

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«В селе Петрово-Дальнее был установлен факт завоза и размещения строительных отходов на два земельных участка сельхозназначения, которые принадлежат ООО „Выбор“. Как выяснилось, участки сдавались в аренду ООО „Стройлайн“ якобы для выращивания сельхозпродукции», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Помимо этого, оказалось, что один участок сформирован незаконно, поскольку он имеет пересечение с водоохранной зоной реки Липка.

В иске Минэкологии и прокуратура просят суд обязать собственника и арендатора участка рекультивировать нарушенные земли, а также возместить нанесенный ущерб. Суд первой инстанции вынес решение частично удовлетворить исковые требования, за исключением возмещения ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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