Минэкологии Подмосковья попросило жителей не подкармливать водоплавающих птиц осенью

По словам орнитологов, многие водоплавающие птицы откладывают отлет, пока позволяет погода и кормовая база. Сокращение запасов продовольствия является одним из сигналов для них о том, что пора начать миграцию, поэтому если жители подкармливают пернатых, они могут остаться на всю зиму.

«Спасать пернатых не нужно, только в исключительных случаях. Думать, что птицам нужна помощь и подкармливать их в осенний период неправильно», - отметил глава Минэкологии Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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