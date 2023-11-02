Минэкологии Подмосковья попросило жителей не подкармливать водоплавающих птиц осенью
Орнитологи призвали жителей Подмосковья не подкармливать водоплавающих птиц, которые задержались из-за теплой погоды и не улетели на юг. Из-за этого они могут остаться в регионе на зиму.
По словам орнитологов, многие водоплавающие птицы откладывают отлет, пока позволяет погода и кормовая база. Сокращение запасов продовольствия является одним из сигналов для них о том, что пора начать миграцию, поэтому если жители подкармливают пернатых, они могут остаться на всю зиму.
«Спасать пернатых не нужно, только в исключительных случаях. Думать, что птицам нужна помощь и подкармливать их в осенний период неправильно», - отметил глава Минэкологии Тихон Фирсов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».