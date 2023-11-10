Минэкологии Подмосковья поддержало увеличение штрафов за незаконное использование недр и вод

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что законопроект предполагает увеличение штрафов для физических лиц, которые занимаются добычей ископаемых без оформления необходимых документов.

На сегодняшний день за такие нарушения предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей. Однако эти суммы несоизмеримы с ущербом от незаконной деятельности, который может достигать сотни тысяч рублей.

Тихон Фирсов подчеркнул, что с начала 2023 года в Московской области выявили 14 нарушений в сфере природопользования. Ущерб от них превысил сумму в два миллиарда рублей. В настоящее время Минэкологии продолжает вести работу по возмещению штрафов, однако без ужесточения штрафных санкций не обойтись.

Не лучше ситуация обстоит и в сфере водопользования. Суммы штрафов не могут покрыть ущерб, нанесенный в результате допущенных нарушений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Он добавил, что при их создании будут соблюдены все экологические нормы.

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