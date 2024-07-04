Минэкологии Подмосковья объявило о старте фотоконкурса «Природа и климат»

Организаторами фотоконкурса выступают консорциумом «РИТМ углерода», факультет географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ и Институт географии РАН. Для участия необходимо заполнить форму.

«Это огромная проблема, и мы, в том числе, занимаемся ее решением, создавая систему мониторинга выбросов парниковых газов в регионе. Но здесь важны усилия не только экологов, ученых, государственных органов, но и всего общества», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Работы будут принимать в следующих номинациях: «Лес», «Степь, лесостепь, луга», «Моря, пресноводные экосистемы и болота», а также «Экспедиции и исследования». Отправить фотографии можно до 31 августа. Фотовыставка с лучшими снимками откроется 27 сентября на базе факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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