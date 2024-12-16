16 декабря 2024, 14:15

Минэкологии Подмосковья назвало топ-5 округов по качеству воздуха

Unsplash
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Передвижные лаборатории «Мособлэкомониторинг» совершили 19 выездов в округа Подмосковья за неделю. Специалисты проверили качество воздуха, отобрав пробы в 68 точках.

В Минэкологии региона отметили, что исследования провели в Красногорске, Сергиевом Посаде, Пушкино, Ступине и других округах. Специалисты проверили качество воздуха по 31 загрязняющему веществу.

По данным исследований представители ведомства составили топ-5 округов с самым чистым воздухом. В рейтинг вошли Коломна, Пушкино, Королев, Балашиха и Сергиев Посад.

Напомним, что недавно в Минэкологии Подмосковья провели сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 год. Выяснилось, что в 13 округах региона снизились среднегодовые концентрации соединений азота и углерода.

Минэкологии Подмосковья Экология
16 декабря 2024, 14:21
Цифровой проект «50 умных ФОКов» улучшит работу спортивных комплексов Подмосковья — Дмитрий Абаренов
Медиасток.рф
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Новую цифровую систему, которая поможет правильно рассчитывать загрузку спорткомплексов и делать их более эффективными, тестируют в Подмосковье. О программе «50 умных ФОКов» рассказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В Подмосковье 327 спортивных комплексов, при максимальной загрузке они могут принять 137 миллионов посетителей в год. Для участия в программе отобрали 50 ФОКов, которые рассчитаны на 26,5 миллиона человек в год.

«На первом этапе мы уже начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке. Взяли ФОК „Юбилейный“ в Химках. На бумаге мы видим 315 тысяч посещений в год, а в реальности загрузка этого объекта - 200 тысяч посещений в год, то есть 63% от заявленной», - рассказал Дмитрий Абаренов.

Умные камеры, установленные в спорткомплексах, распознают посетителей и считают загрузку объекта ежечасно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.

«Благодаря проекту мы увидим реальную посещаемость наших ФОКов. Сделаем цифровое расписание, увидим работу директоров в системе, где нас нельзя будет обмануть», - говорит министр.

С помощью программы «50 умных ФОКов» планируется как минимум на 10% увеличить загрузку спортивных центров в Подмосковье. Это позволит принимать объективные решения по строительству новых объектов.

«Мы загрузим „мертвые часы“, будем видеть полупустые секции и секции переполненные. До 10 апреля сделаем анализ по первому кварталу, после этого составим дорожную карту и будем распространять систему на все дворцы спорта», - подытожил Абаренов.

До 20 декабря в округах назначат ответственных за реализацию программы. Первые результаты появятся к весне.

Минэкологии Подмосковья Экология
16 декабря 2024, 13:36
Число сбоев на коммунальных объектах Подмосковья уменьшилось на 7%
Министерство ЖКХ Московской области
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За неделю количество технологических сбоев на объектах жизнеобеспечения снизилось в Подмосковье на 7%. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона. По данным ведомства, аварийно-восстановительная служба взяла на контроль 553 нарушения.

Из общего числа сбоев 182 касались перебоев теплоснабжения, 157 - подачи горячей воды, 116 затронули систему холодного водоснабжения, а 98 - электроснабжения. За указанный период представители аварийной службы выполнили 46 выездов в округа.

Всего с начала года специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы выполнили 7,5 тысячи выездов в муниципалитеты.

ЖКХ
16 декабря 2024, 13:32
Более 1,3 млн детей прошли медосмотры в учебных заведениях Подмосковья
Пресс-служба Минздрава МО
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Жители Московской области, включая детей, могут воспользоваться бесплатной диспансеризацией и профилактическими осмотрами. Об этом напомнили в региональном Минздраве.

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что для удобства родителей медицинские работники организуют проверки здоровья детей прямо в образовательных учреждениях региона.

Бригады врачей выезжают в школы и детские сады, где проводят профилактические осмотры учащихся. С начала года услуги медицинских осмотров уже получили более 1,3 миллиона детей. Родители смогут получить результаты осмотра в цифровом формате, ознакомившись с ними в разделе медкарты в своем личном кабинете на региональном портале госуслуг «Здоровье».

В случае подозрения на патологию врачи направляют ребенка в поликлинику для более детального обследования. Важно отметить, что информация о пройденном профилактическом осмотре станет доступна в личном кабинете в течение 45 дней.

Дети Здравоохранение Медицина
16 декабря 2024, 13:22
Свыше 300 новых автобусов запустят в Подмосковье до конца января
Медиасток.рф
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Качество общественного транспорта продолжает расти в Подмосковье. В этом году регион получит свыше 300 новых автобусов. Все они выйдут на линии до конца января 2025 года. О том, какие еще меры приняли для улучшения работы системы, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минтранса Алексей Гержик.

Зимой система общественного транспорта традиционно сталкивается с большими вызовами. Большое количество машин находятся в ремонте, водителей может не хватать, а жители жалуются на грязные автобусы. Все эти проблемы в Подмосковье смогли решить, приняв целый ряд мер, рассказал Алексей Гержик.

Ремонт и содержание в чистоте Так, зарплата слесарей, которые ремонтируют автобусы, с апреля этого года увеличилась на 20%, а их рабочие зоны утеплили. Это помогло привлечь еще 174 специалиста с января. Благодаря этому к концу первого квартала 2025 года в ремонте будут находиться не более 750 автобусов.

Для содержания машин в чистоте в регионе закупили 40 портальных моек, из которых 32 уже функционируют. Работники таких точек также получили повышение - их зарплата увеличилась на 20%.

«Наша задача - не допустить грязные автобусы на линию. Уже за три месяца осени мы снизили количество жалоб на состояние автобусов с 1300 до 800», - отметил Гержик.

Обновление автопарка До Нового года Подмосковье также получит 304 новых автобуса. Из них 104 уже приняли. В полном составе они выйдут на линии до 31 января. Больше всего транспортных средств получат Одинцово, Домодедово, Балашиха и Ленинский округ.

Эту работу проводят благодаря федеральной лизинговой программе, в которой регион продолжит участвовать, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Он добавил, что со следующего года особое внимание уделят автобусам до станций МЦД. Это связано с тем, что маршруты, пересекающие МКАД, перейдут в управление «Мосгортранс».

«Вместе с Москвой мы усилим маршруты, которые пересекают МКАД. Наша задача будет - сделать отдельный акцент и усилить количество автобусов в части работы МЦД», - заявил он.

Привлечение водителей Кроме того, для привлечения водителей в Подмосковье установили подъемные выплаты в размере 50 тысяч рублей для новых работников. С ноября их уже получили 196 человек. Иногородним сотрудникам компенсируют стоимость проезда - 10 тысяч рублей дважды в год.

Водителей из других регионов привлекают в Подмосковье рекрутеры. С начала года таким образом на работу пришли 126 человек.

«Установлено ограничение по отпускам зимой. Каждому директору филиалов поручено держать не более 7% водителей в отпуске с декабря по март», - добавил министр.

Благодаря всем этим мерам штат водителей удалось увеличить на 775 человек за год.

Андрей Воробьев Автобусы

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