Минэкологии Подмосковья назвало преимущества перехода транспорта на газ и электричество

«Для нас вопрос перехода на экологичное топливо имеет важное значение, такая статистика может показать зависимость чистоты атмосферного воздуха от сокращения или увеличения выхлопных газов, а также динамику состояния окружающей среды», - подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В ведомстве уточнили, что газомоторное топливо используется пассажирским, легковым и грузовым транспортом, коммунальной техникой, карьерной и сельскохозяйственной техникой.

На данный момент в регионе зарегистрировано свыше трех тысяч транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, более 5,5 тысячи автомобилей, использующих сжиженный углеводородный и компримированный природный газы, а также почти 13 тысяч машин, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива.

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