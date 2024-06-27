27 июня 2024, 17:27

Минэкологии Подмосковья напомнило правила сбора ягод

Ульянов А.И.
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Земляника, черника и костяника появились в лесах Московской области. Представители Минэкологии региона напоминают правила сбора ягод, которые необходимо знать каждому.

«Сбор ягод для собственных нужд, не с целью продажи, разрешен практически повсеместно. Однако есть места, где их собирать запрещено или не рекомендуется», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что сбор ягод, грибов и других растений категорически запрещен в особо охраняемых природных территориях. Помимо этого, некоторые виды занесены в Красную книгу - их запрещено собирать в любом месте. Специалисты также рекомендуют оставлять в стороне ягоды вблизи дорог и в черте города - они могут накапливать вредные вещества.

Министр напомнил, что ознакомиться с границами ООПТ можно на сайте правительства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Правила Экология Грибы
27 июня 2024, 17:49
Форум по обмену опытом между директорами парков провели в Истре
Министерство благоустройства Московской области
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Форум директоров парков Подмосковья 2024 провели 27 июня в Истре. Участники встречи обменялись с коллегами опытом и идеями по развитию общественных пространств.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, подобные встречи дают возможность директорам парков обменяться опытом в вопросах развития бизнеса, содержания и безопасности парковых зон.

«На форуме участники получили важную информацию и смогут применить новые знания для организации качественного отдыха посетителей подмосковных парков», - рассказал Хайкин.

Также участники приняли участие в дискуссии на тему «Новый подход к привлечению коммерческих структур и формированию внебюджетных доходов в парках Подмосковья». Очевидно, что с увеличением посещаемости парков растет и спрос на развитие сервиса и услуг.

На сегодняшний день в подмосковных парках работают 379 точки нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов и 152 мобильных торговых объекта. Кроме того, на территории парков функционируют 615 аттракционов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Истра Парки
27 июня 2024, 17:45
Еще 305 нарушений перевозки строительных отходов выявили в Подмосковье в июне
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Камеры видеофиксации выявили еще 305 нарушителей, нелегально перевозивших строительные отходы в Подмосковье. Им придется заплатить штрафы на общую сумму более 15 миллионов рублей.

«Отходы, которые образуются после капитального ремонта, сноса и демонтажа должны складироваться в контейнеры или бункеры на специальных площадках. За несоблюдение установленных правил законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», - напомнил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Наибольшее количество нарушений в июне зафиксировали в Балашихе (71), Дмитрове (33) и Ленинском округе (25).

Всего по одному нарушению в Шаховской, Реутове и Рузе.

Специальное разрешение на перевозку строительных отходов можно получить на региональном портале государственных услуг.

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Штрафы Водители Мусор
27 июня 2024, 17:27
Более 2 тысяч врачей получили льготные земельные участки в Подмосковье
Пресс-служба Мособлдумы
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Врачи, работающие в Московской области, могут бесплатно получить земельные участки. Данная мера поддержки работает с 2021 года. За это время ей воспользовались более 2,2 тысячи медиков, еще около 400 человек ожидают своей очереди.

По словам председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина, программа охватывает 32 округа.

«На сегодняшний день врачи 39 специальностей могут воспользоваться этой мерой поддержки. Предоставляются как отдельные земельные участки, так и участки на территории поселков врачей», - подчеркнул Шапкин.

Один из таких участков находится в поселке Богородское - там уже есть все необходимое для жизни: вода, газ, электричество. Заместитель главы Сергиева Посада Ольга Мурзак отметила, что в поселке врачей всего 50 участков, 47 из которых уже передали медикам.

«На сегодняшний день всего выдано 82 участка, в том числе и участки, которые специалисты выбирали по территориальному признаку, например, ближе к работе», - заключила Мурзак.

Напомним, всего в Московской области расположено пять благоустроенных поселков врачей - в Сергиевом Посаде, Богородском округе, Воскресенске, Домодедове и Ступине.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Мособлдума
27 июня 2024, 17:08
Ослепшему пациенту вернули зрение в больнице Балашихи
Пресс-служба Администрации Балашихи
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Врачи из Балашихи смогли вернуть зрение пациенту без операции. В офтальмологическом отделении больницы мужчине поставили диагноз увеит, а после провели эффективное лечение.

Это заболевание может привести к слепоте. Так, у 54-летнего мужчины правый глаз перестал видеть совсем, а в левом - зрение упало до минимальных 5%. После обследования ему поставили диагноз и провели лечение, которое позволило восстановить зрение.

«У пациента было запущенное состояние глаза: сильно изменена роговица, форма зрачка, сам зрачок не реагировал на свет, помутнела влага передней камеры. В стационаре он прошел полный курс консервативного лечения, которое включало специально подобранные мази, внутриглазные инъекции и капли», - пояснил офтальмохирург Александр Серпутько.

Врачи восстановили зрение в правом глазу до 90%. Мужчина выписан из больницы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Балашиха

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