Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в водоохранной зоне

Весна является важным периодом для пернатых. В это время утки выводят и растят свое потомство. Специалисты рекомендуют выгуливать собак подальше от водоемов, не шуметь и не мусорить в водоохранных зонах.

«Кряква является охотничьим ресурсом, однако, охота на эту птицу разрешена лишь в определенное время в году, сейчас сезон охоты на пернатую дичь в регионе завершен», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Биологи подчеркивают, что громкие звуки, проезд спецтехники, выброс мусора и выгул собак без поводка в водоохранной зоне могут привести к разорению гнезд водоплавающих птиц и гибели птенцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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