Минэкологии Подмосковья напомнило правила поведения в природных заказниках

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По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нередко люди нарушают правила по незнанию - многие не могут отличить природную территорию от лесного массива.

«Не все знают, куда можно заезжать на автомобиле, где разрешено обустраивать лагерь и проводить пикники», - рассказал Фирсов.

Ознакомиться с правилами поведения в той или иной ООПТ любой житель региона может на сайте ведомства.

Министр добавил, что очень важно заранее предостеречь людей от нарушений и обучить их экологической грамотности.

«Мы бережем наше природное достояние и хотим от наших жителей того же - ответственного отношения к природе», - заключил Фирсов.

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