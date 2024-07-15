Минэкологии Подмосковья напомнило порядок утилизации строительного мусора

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что выбрасывать строительный мусор на контейнерные площадки запрещено, за это предусмотрены штрафные санкции.

Он подчеркнул, что необходимо обращаться к специализированным организациям, имеющим лицензию на транспортировку стройотходов, для утилизации такого рода мусора. На сайте Минэкологии доступен реестр легальных перевозчиков, где каждый житель региона может выбрать удобного для себя перевозчика и оставить заявку на вывоз строительного мусора.

Тихон Фирсов также отметил важность вовлечения бизнеса во вторичную переработку строительных отходов и указал, что объем переработанных отходов в регионе постоянно увеличивается.

«Важно совершенствовать систему и делать ее доступной, как для граждан, так и для компаний отходообразователей и отходопереработчиков», - добавил Тихон Фирсов.

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