Минэкологии Подмосковья напомнило порядок утилизации строительного мусора
Вопросы утилизации строительных отходов привлекают серьезное внимание Минэкологии Московской области. Многие люди научились разделять отходы, но после проведения ремонта или частичного сноса жилого дома возникает проблема — куда девать образовавшийся строительный мусор.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что выбрасывать строительный мусор на контейнерные площадки запрещено, за это предусмотрены штрафные санкции.
Он подчеркнул, что необходимо обращаться к специализированным организациям, имеющим лицензию на транспортировку стройотходов, для утилизации такого рода мусора. На сайте Минэкологии доступен реестр легальных перевозчиков, где каждый житель региона может выбрать удобного для себя перевозчика и оставить заявку на вывоз строительного мусора.
Тихон Фирсов также отметил важность вовлечения бизнеса во вторичную переработку строительных отходов и указал, что объем переработанных отходов в регионе постоянно увеличивается.
«Важно совершенствовать систему и делать ее доступной, как для граждан, так и для компаний отходообразователей и отходопереработчиков», - добавил Тихон Фирсов.
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