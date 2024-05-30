30 мая 2024, 15:04

Минэкологии Подмосковья напомнило о запрете на сбор краснокнижных грибов

Алла Головатюк
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С приходом тепла в лесах Подмосковья выросли новые грибы — на опушках можно отыскать весенние и луговые опята, дождевики, вешенки и майские. Встречаются и очень редкие виды, сбор которых запрещен законом.

Минэкологии Подмосковья советует всем грибникам перед походом в лес заглянуть в Красную книгу, чтобы случайно не сорвать редкий экземпляр. Это навредит и природе, и человеку, ведь можно получить штраф.

Недавно специалисты фонда «Верховье» обнаружили новое обитание саркосомы шаровидной в Можайскои округе. Это редкий вид грибов, занесенный в Красные книги России и Московской области. Такие грибы ранее уже находили в других муниципалитетах.

«Как говорится, если не знаешь - не бери. Тихая охота - дело интересное, но она должна быть безопасна как для жителей, так и для объектов природы. Редкие виды грибов класть к себе в лукошко запрещено, за это можно получить штраф», - напомнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Природа Грибы
30 мая 2024, 15:09
Около 10 километров дорог отремонтируют в Одинцове в 2024 году
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Ямочный ремонт продолжается на всей территории Одинцовского округа. В этом году планируется обновить девять участков автомобильных дорог общей площадью 117 тысяч квадратных метров и протяженностью 9,9 километров.

Директор «Упрдоркапстроя» Сергей Батушенко поделился, что в настоящий момент дорожные работы ведутся на двух объектах: на улице Говорова-Княжичи и на Можайском шоссе - от Лохино до улицы Говорова.

«По улице Говорова-Княжичи выполнены работы по замене бортового камня, демонтажу тротуарной плитки, устройству основания и верхнего слоя тротуара, частично по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части», - сообщил Батушенко.

Добавим, что с начала года в Одинцовском округе зарегистрировали 8,1 тысячи ям, из которых устранили 6,5 тысячи. В работе осталось около 1,5 тысячи недочетов.

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Одинцово Дороги Ремонтные работы
30 мая 2024, 15:02
Услугой сопровождения беременности в Подмосковье воспользовались 40 тысяч раз с января
Unsplash
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Услуга индивидуального сопровождения беременности доступна в Московской области. Только с начала года ей воспользовались почти 40 тысяч раз.

«В период беременности у женщины часто могут возникать вопросы и важно, чтобы она могла задать их знающему специалисту. Кроме того, он рассказывает о школах матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома», - отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Беременным помогают записаться на прием к врачу, на скрининг и многое другое. Ответственный сотрудник закрепляется за женщиной в день постановки на учет по беременности. Подробнее с системой родовспоможения в Московской области можно ознакомиться на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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Беременность Врачи Женщины
30 мая 2024, 14:46
Новая остановка появится в микрорайоне Красная Поляна в Лобне
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Монтаж новой остановки ведется в микрорайоне Красная Поляна в Лобне. Ее установят по просьбе жителей.

Жители микрорайона Красная Поляна дождались установки остановочного пункта. Уже несколько дней работы ведутся по поручению главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

«Остановка в этом месте необходима с точки зрения удобства и безопасности жителей. Осталось совсем немного, и многолетняя проблема будет решена», - сообщила Кротова.

Одновременно в городе продолжаются работы по благоустройству. В частности, «Мосавтодор» приступил к нанесению на дорожной разметки термопластиком. Этот материал отличается повышенной износостойкостью и долговечностью.

Улучшение дорожной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств являются приоритетными направлениями работы городских властей. Новые остановочные пункты и современная разметка сделают передвижение по городу более комфортным и безопасным.

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Благоустройство Лобня Работа
30 мая 2024, 14:45
Коломенский университет вошел в топ-200 лучших вузов России
Министерство образования МО
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Коломенский государственный социально-гуманитарный университет снова вошел в число 200 лучших вузов страны по версии Национального агрегированного рейтинга. Эксперты оценили показатели 686 учебных заведений.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что рейтинг составляется на основании комплексного анализа учебного заведения. Вузы распределили по десяти лигам - от премьер-лиги до девятой.

Во второй лиге НАР, где отмечены 113 (16,5%) ведущих учебных заведений, ГСГУ удержал свою прошлую позицию, что свидетельствует о стабильности и качестве образовательных программ университета.

Рейтинг поможет абитуриентам сделать осознанный выбор в пользу того или иного вуза. Приемная кампания 2024 года начнется 20 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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