Минэкологии Подмосковья напомнило о важности договора водопользования

Без аукциона договоры можно заключить для эксплуатации пляжей, рекреационных целей спортивных организаций, детского отдыха и других видов деятельности. При этом, в ряде случаев требуется участие в открытом аукционе.

В прошлом году процедуру оптимизировали. Теперь услугу можно получить за 70 рабочих дней по результатам аукциона и за 25 рабочих дней без аукциона.

«На сегодняшний день в области зарегистрировано 227 водопользователей, из которых 41 производят забор воды из водных объектов и 186 используют их акватории в рекреационных целях», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, за использование водного объекта без договора предусмотрены штрафы: от тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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