06 августа 2024, 10:50

Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за сбор краснокнижных грибов

Ульянов А.И.
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Сезон сбора грибов начался в Подмосковье. В Минэкологии Московской области напомнили, что не все виды можно срывать. В Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, два из которых также находятся в Красной книге России.

«Надо понимать, что ответственность, предусмотренная за такое нарушение, разнится в зависимости от того, кто, в каком количестве и для каких нужд собрал редкие грибы, а также от того в какую именно Красную книгу они занесены», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За сбор и уничтожение грибов, занесенных в Красную книгу России предусмотрены штрафы в размере от 2,5 тысячи до миллиона рублей. За вред, нанесенный грибам в Красной книге Московской области штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.

Министр порекомендовал ознакомиться с информацией о видах, включенных в Красную Книгу Московской области перед походом в лес. Сделать это можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Минэкологии Подмосковья Экология
06 августа 2024, 10:46
Оформление ежегодной выплаты для многодетных семей упростили в Подмосковье
Unsplash
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Подачу заявки на ежегодную выплату для многодетных семей упростили в Подмосковье. Теперь электронную форму на «Госуслугах» будет заполнять умный сервис.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, умный сервис будет проверять данные о детях заявителя, а затем покажет только тех, на кого положена и еще не назначена выплата.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, процесс удалось упростить благодаря интеграции портала с другими информационными системами региона.

«Заявителям больше не нужно тратить время на ручное заполнение информации, которая уже есть в распоряжении ведомств - данные загружаются автоматически. Это, в свою очередь, позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг», - сказала она.

Выплата положена детям из зарегистрированных в Подмосковье семьях. На каждого ребенка можно получить по семь тысяч рублей один раз в год.

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Льготы Дети Семья
06 августа 2024, 10:29
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 6 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла утром 6 августа. Движение затруднено в сторону Москвы  на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия».

Заторы также наблюдаются на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Пятницком, Минском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что на дорогах зафиксировали 988 тысяч автомобилей, что на 1,8% ниже среднего значения прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
06 августа 2024, 10:26
Новый корпус Молоковской школы достроили в Ленинском округе
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Возведение пристройки к Молоковской школе завершилось в Ленинском округе. Новый корпус рассчитан на 237 мест, он откроется в сентябре.

В трехэтажном здании площадью 3,6 тысячи квадратных метров разместятся 10 учебных классов, спортивный и универсальный залы, столовая на 80 мест и административные кабинеты. В новом учебном году там будут учиться школьники с 1 по 4 класс. Пристройка к школе решит проблему нехватки мест, из-за чего детям приходилось ездить в школу в деревню Мисайлово.

Министерство жилищной политики Московской области 1 августа выдало разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки. Строительство велось в рамках инвестиционного проекта.

Напомним, в сентябре также откроются еще две школы в микрорайонах Южная Битца и Восточное Бутово. Первая строится при поддержке правительства Московской области и рассчитана на 1550 мест, а вторая на 1500 мест - по инвестиционному контракту.

«Обе школы - долгожданные для данных территорий, критически важно открыть их к началу нового учебного года. Для этого ввод в эксплуатацию планируем уже летом, контролируем соблюдение сроков на каждом этапе. Также до конца календарного года планируем получить разрешение на ввод двух школ по 1100 мест в новых жилых комплексах „Горки парк“ и „Эко Видное 2“, самой большой школы в Ленинском округе на 1675 мест в „Первом квартале“», - рассказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство
06 августа 2024, 09:40
Чемпионат России по гребле прошел в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Открытый чемпионат России среди ветеранов по гребле на байдарке и каноэ прошел в Старой Купавне. В нем приняли участие спортсмены из 34 городов страны.

Соревнования проходили со 2 по 4 августа на базе физкультурно-спортивного комплекса «Купавна». Турнир собрал более 190 участников. Побороться за победу приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Астрахани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Тулы, Твери, Волгограда, Пскова, а также Республики Беларусь и Туркменистана.

Старую Купавну представляла команда из 12 человек. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов спорта проводились уже в девятый раз. Спортсмены Богородского округа завоевали 31 золотую, 14 серебряных и девять бронзовых медалей в разных возрастных категориях и дистанциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Россия Богородский

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