11 июня 2024, 15:37

Минэкологии Подмосковья напомнило о штрафах за неправильную перевозку стройотходов

Фото Минэкологии МО.
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Представители Минэкологии провели рейды по выявлению нарушений правил перевозки строительных отходов. В ходе проверок инспекторы задержали трех перевозчиков.

«Все нарушители были задержаны в поселке Истра. Два бункеровоза и один самосвал были загружены грунтами неизвестного происхождения, боем кирпича и бетона, порубочными остатками и другими отходами», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, все нарушители не имели разрешительных документов на перевозку стройотходов. Теперь им предстоит выплатить штрафы.

Напомним, за правильностью перевозок стройотходов в регионе следят умные камеры. Так, за неделю они зафиксировали 36 нарушений, а общая сумма штрафов составила 1,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Штрафы Красногорск Экология
11 июня 2024, 16:02
Колледж Орехово-Зуевского ГГТУ провел День открытых дверей
Министерство образования МО
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День открытых дверей для подмосковных школьников провел университетский колледж Орехово-Зуевского ГГТУ. Девятиклассникам рассказали, как поступить учиться на педагога начальных классов и что при этом сдавать ЕГЭ или ОГЭ не нужно.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, после окончания девятого класса, учащиеся могут пройти психологическое тестирование и, в случае успешного прохождения, начать обучение на учителя начальных классов.

Эта нестандартная программа колледжа позволяет выпускникам устроится на работу в школы, детские сады, а также дает возможная работать коррекционным педагогом, педагогом-психологом, учителем-предметником, тьютором и педагогом-организатором.

Ребятам показали инновационные образовательные технологии - 3D-конструкторы, интерактивную песочницу и умное зеркало, которые используются в логопедии и других сферах образования.

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Учителя Школьники Технологии Образование
11 июня 2024, 15:59
Сезон работы летних лагерей начался в Химках
Администрация Химки г.о.
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Работу летних оздоровительных лагерей запустили в городском округе Химки. Церемония открытия сезона прошла в детском саду «Родничок» при школе № 31.

Воспитанники смогут проявить себя в спортивных секциях, поучаствовать в творческих кружках, посетить экскурсии в галерею имени Горшина и управление министерства чрезвычайных ситуаций в Химках. Во время открытия ребята рассказали стихи, спели песни и показали танцевальные номера.

«Лагерь помогает детям развивать социальные навыки: умение работать в команде, общаться, решать конфликты. Все это очень важно для их будущего успеха в школе и в жизни. Дошкольники проводят большую часть времени на свежем воздухе, занимаясь физическими упражнениями, играя в спортивные игры, что помогает им быть более здоровыми и активными», - отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Отметим, что с 10 июня по девятое июля детский лагерь примет более 150 детей от семи до 15 лет. Заниматься с ребятами будут опытные педагоги и волонтеры.

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Дети Химки Детские лагеря
11 июня 2024, 15:59
Видеофлешмоб ко Дню России запустили в Химках
Администрация Химки г.о.
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Флешмоб «Россия в сердцах» пройдет в городском округе Химки. Любой желающий может записать ролик со словами любви к стране и передать ленточку-триколор следующему участнику.

Акцию в честь Дня России организовало муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес Химки». К ролику-видеоэстафете нужно добавить хештеги #ФлешмобТриколорХимки #ДеньРоссииХимки. Видеоролики опубликуют на ресурсах «Малого бизнеса Химки».

Вместе с тем в Химках запланированы и другие масштабные мероприятия ко Дню России: автопробег с флагами, фестиваль в парке Толстого, праздничный концерт, акция «Народная клумба» по созданию цветочной композиции прямо во дворе и другие активности.

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Химки Флешмобы Россия Общественные акции
11 июня 2024, 15:53
Импортозамещающее предприятие в сфере энергетики запустят в Рузе в 2025 году
Unsplash
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Компания «Энерготех» построит завод по производству трансформаторных подстанций и комплектующих в электроэнергетике. Импортозамещающее предприятие запустят в Рузе уже в 2025 году.

«Инвестиции в проект компании „Энерготех“ составляют 55 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано более 20 рабочих мест для жителей округа», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что на предприятии будут выпускать до 150 единиц продукции в год. По словам Зиновьевой, в Московской области заявлено более 300 проектов технологического суверенитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес Заводы Промышленность

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