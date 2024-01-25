«На премию можно представить и свой проект по экологии. Нет никаких сомнений, что жители Подмосковья примут свое участие в мероприятии и представят идеи по улучшению окружающей среды», - говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Для участия в проекте необходимо подать заявку на сайте https://premia.rsv.ru.

«Мы поддерживаем экологические инициативы и сами представляем свои проекты и наработки на международных выставках, конкурсах и форумах. Теми технологиями, которые мы внедрили в нашем регионе, мы охотно делимся с соседями», - добавил Тихон Фирсов.

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