Минэкологии Подмосковья напомнило о правилах охоты на лосей и оленей

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С октября проводится охота на лося, косулю, оленей и кабана. По словам главы Минэкологии Подмосковья Тихона Фирсова, разрешение на добычу и другие документы можно получить в охотничьих хозяйствах.

«Неудивительно, что в Подмосковье зарегистрировано более 200 тысяч охотников, еще больше охотников москвичей, многие из которых также охотятся на территории области, так что всего в регионе порядка 500 тысяч охотников-любителей», - сказал он.

Самыми продуктивными охотничьими хозяйствами по лосю в Подмосковье стали Можайское, Москворецкое, Уваровское, Рузское, Талдомское и Шаховское, по косуле - Бронницкое, Волоколамское, Зарайское, Коломенское, Луховицкое, Можайское и Серебряно-Прудское. Добыть оленей можно только на территории Бронницкого, Загорского, Коробовского, Можайского, Уваровского, ОАО Озернинского и некоторых других угодий.

В ведомстве напомнили, что по правилам нельзя охотиться с применением огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, а также стрелять по неясно видимой цели, дорожным и информационным знакам.

«Напоминаем, что помимо государственного охотничьего надзора на территории области осуществляется производственный охотничий контроль. По требованию инспектора охотнадзора, имеющего удостоверение, охотник обязан предъявить ему свой охотничий билет, разрешения на оружие, на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия и продукцию охоты, транспортное средство для их осмотра», - напомнил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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