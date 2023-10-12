Минэкологии Подмосковья напомнило о наказаниях за сбор краснокнижных растений

Читайте нас в:

В Подмосковье также вступили в силу поправки в федеральное законодательство. Они предусматривают уголовную ответственность за сбор или повреждение отдельных видов охраняемых растений и грибов.

«Подмосковные любители тихой охоты могут не опасаться, поскольку последние поправки касаются двух краснокнижных видов, которые в нашем регионе не растут», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Речь идет о родиоле розовой и грибе мацутакэ. С подробной информацией о растениях, грибах и животных, включенных в Красную книгу Московской области, можно ознакомиться по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».