Минэкологии Подмосковья наградили за проект школы по утилизации электроники

Также награду присудили Минэкологии области. Ведомство признали лидером по экологическому просвещению и формированию системы раздельного сбора отходов в регионе.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, получить эту награду - почетно, «Много сил нашим ведомством направлено на популяризацию у наших жителей экологических основ. Хочу отметить, что это не простой путь, однако постепенно, шаг за шагом, получилось выработать стратегию работы в этом направлении, и сейчас мы можем наблюдать, что сами граждане стали более заинтересованными в раздельном сборе отходов», - заявил Фирсов.

Программа «Школа утилизации: электроника» сформировала тренд на экологичность у жителей, а система сбора и переработки электронного и электрического оборудования успешно работает по всему региону. Ежегодно в программе принимают участие более шести тысяч учреждений самых разных сфер деятельности.

Напомним, что на бесплатную утилизацию принимается старая советская техника, сломанные компьютеры, электронные приборы и гаджеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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