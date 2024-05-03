Минэкологии подало иск об освобождении береговой линии в Волоколамске

Читайте нас в:

В ходе прокурорской проверки установили, что в округе были нарушены ограничения, установленные для зон с особыми условиями использования территории. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, нарушение усугублено тем, что объекты расположены, в том числе, в «жесткой» зоне санитарной охраны источников водоснабжения.

Минэкологии просит суд признать здания и сооружения незаконными постройками и обязать владельца ликвидировать их.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».