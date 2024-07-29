29 июля 2024, 19:30

Минэкологии оштрафовало 4 нарушителей за сброс мусора в Красногорске

Фото Минэкологии МО.
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Инспекторы экологического надзора министерства экологии Подмосковья составили протоколы об административных правонарушениях, выявленных в Красногорске. Сотрудники УМВД по городу обнаружили факты нелегального обращения с отходами и передали материалы в министерство для назначения мер наказания.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в населенных пунктах Ильинское-Усово, Истра и селе Петрово-Дальнее были задержаны четыре человека. Каждый из них пытался сбросить строительные отходы и обломки мебели на открытый грунт. Все правонарушители понесли административную ответственность, в результате чего общая сумма взысканий составила 40 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Красногорский городской суд отклонил жалобу строительной компании «Асстрой» против действий министерства экологии Подмосковья. Последнее наложило на компанию штраф в размере 100 тысяч рублей за незаконное перемещение строительных отходов по автодороге «Балтия».

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Штрафы Красногорск Минэкологии Подмосковья Экология
29 июля 2024, 19:40
Соревнования по рубке шашкой пройдут в Павловском Посаде
Медиасток.рф
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Открытые соревнования по рубке шашкой «Казарла» пройдут в Павловском Посаде 24 августа. Их посвятят памяти Героя Российской Федерации атамана Юрия Мизерного.

На соревнованиях выступят спортсмены из Федерации рубки шашкой «Казарла» в четырех возрастных категориях. Главным судьей состязаний станет Сергей Сиротин. Также в этот день для спортсменов пройдут квалификационные экзамены на категории У-6 и У-5.

Гостей праздника ждут вкусные угощения, детские состязания «Казачий рубеж», стрельба из лука и метание ножей.

Мероприятие пройдет на территории казачьего клуба имени Дмитрия Донского по адресу: Павловский Посад, улица Городковская, дом № 112а. Регистрация участников соревнований будет проходить до 23 августа включительно по электронной почте Sorokin.p@cdek.ru или по телефону: 7 (985) 319-05-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.

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Павловский посад
29 июля 2024, 19:31
Школьник из Павловского Посада стал призером турнира по авиамодельному спорту
Администрация Павлово-Посадский г.о.
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Юношеские всероссийские соревнования по авиамодельному спорту прошли в Москве с 22 по 26 июля. Школьник Артем Курбанов из Павловского Посада выиграл бронзу.

Соревнования по авиамодельному спорту проводились в классе кордовых моделей. Воспитанник станции юных техников из Павловского Посада Артем Курбанов собрал точную копию существующего летательного аппарата. Он достойно представил свою работу, показав один из лучших результатов. К соревнованиям мальчика подготовил опытный тренер Андрей Щедров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников из Долгопрудного с победой на Международной олимпиаде по физике.

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Спортсмены Школьники Павловский посад
29 июля 2024, 19:17
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Акция «Ангелы Донбасса» прошла на площади Славы в Балашихе. Жители округа зажгли сотни свечей в память о детях, погибших в военном конфликте в Донбассе.

Участие в памятной акции вместе с жителями и волонтерами принял председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов. Из зажженных свечей они выложили фигуру ангела с подписью «Донбасс».

«Более 300 детей Донбасса погибло за 10 лет войны. Плохо, когда мирные жители гибнут, а когда дети - вдвойне больнее! Мы зажигаем эти свечи в память об убитых детях Донбасса. Эту боль невозможно ничем залечить - зло должно быть и будет наказано», - сказал Попов.

Напомним, 27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины обстреляли Горловку из установок залпового огня «Град». Тогда погибли 22 мирных жителя, среди которых было четверо детей. Памятная дата была учреждена указом главы Донецкой Народной Республики в 2022 году, а символом этого дня стал бумажный журавль.

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Дети Донбасс Балашиха Патриотизм
29 июля 2024, 19:10
Выездное заседание комитета Госдумы прошло на базе предприятия во Фрязине
Росэлектроника
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В городском округе Фрязино на базе научно-производственного предприятия «Исток» холдинга «Росэлектроника» прошло выездное заседание комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи под председательством Александра Хинштейна.

Депутаты ознакомились с программным комплексом «Регион-МПЭ» разработки концерна «Созвездие». Нововведение автоматизирует процессы планирования и управления мероприятиями по гражданской обороне субъекта.

ИТ-комитету также презентовали русскую платформу промышленного интернета вещей IloT.lstok. Ее разработали специалисты научного центра «Исток». Она удаленно диагностирует и оптимизирует работу оборудования на промышленных предприятиях. Система позволяет перейти с импортных аналогов на российское программное обеспечение.

Разработка стала базовой для реализации федерального проекта «Персональные медицинские помощники». С ее помощью можно дистанционно мониторить состояние здоровья людей с хроническими заболеваниями.

«Практика выездных заседаний ИТ-комитета позволяет нам, законодателям, увидеть, как в реальности работают и реализовываются наши инициативы. Обратная связь помогает и в работе усовершенствования законодательства, в том числе и отраслевого. По результатам этого заседания ИТ-комитет организует совместную работу с индустриальными центрами компетенции, чтобы внести ИТ-решения, разработанные в Ростехе, в отраслевые стандарты и универсальные ИТ-ландшафты», - заявил председатель комитета Александр Хинштейн.

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