Минэкологии оценило ущерб от свалки в Щелкове в 850 тысяч рублей
Минэкологии Московской области выявило незаконную свалку в Щелкове. Ущерб землям оценили в 850 тысяч рублей. Данную сумму ведомство намерено взыскать с ответчика в суде.
Сотрудники министерства провели ряд надзорных мероприятий и установили, что по недосмотру собственников земель на нескольких участках в деревне Назимиха незаконно разместили строительные отходы и грунты.
«Собственником участка, на котором произошло нарушение, является местный индивидуальный предприниматель», - уточнил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
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