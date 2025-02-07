Минэкологии оценило ущерб от свалки в Павлово-Посадском округе в 3 млн рублей

Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел во Дворце культуры «Яуза». Он объединил более 250 школьников округа.

Участникам фестиваля рассказали о будущих профессиях. Они попробовали себя в роли химиков, дизайнеров, поваров и электриков. Педагоги из разных учебных заведений провели обучающие тренинги.

«Мы представляем сегодня Мытищинский машиностроительный завод. На нашем мастер-классе ребята смогли испытать свои силы в заточке режущего инструмента и узнали о деятельности предприятия и его привилегиях»,- отметила начальник отдела по обучению и развитию персонала Светлана Челнокова.

Больше всего школьников заинтересовала специальность «Рабочий зеленого хозяйства», которую представил Сергиево-Посадский социально-экономического техникум. Она дает возможность работать в сфере ландшафтного дизайна. Ученикам показали, как ухаживать за растениями и правильно создавать зеленые зоны с помощью современных технологий.