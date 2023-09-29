Минэкологии обнаружило уникального бражника вьюнкового в Подмосковье
В Подмосковье обнаружили особей крупного мотылька — бражника вьюнкового. Это второй по величине бражник в Европе после мертвой головы.
«Бражник вьюнковый - теплолюбивый изначально южный вид, в северные районы эти насекомые расселились во время миграций, мотыльки способны преодолевать большие расстояния и лишь за один день пролетать около 50 километров. На территории Подмосковья уже сформировались устойчивые популяции чешуекрылого», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Размах крыльев у этих мотыльков может достигать 12 сантиметров, что соизмеримо с размером тропической птички колибри.
По словам министра, насекомое не занесено в Красную книгу Московской области, однако ловить его не следует, так как оно является важным звеном в экосистеме и пищевой цепи.
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В Подмосковье обнаружили особей крупного мотылька - бражника вьюнкового. Это второй по величине бражник в Европе после мертвой головы.