Минэкологии назвало недопустимым ограничение доступа к озеру в Щелкове
Инспекторы эконадзора предостерегли компанию «Алмаз» от ограничения доступа к озеру в Щелкове. Ранее в Минэкологии поступило обращение от жителей деревень Воря-Богородское и Вторая Алексеевка, которые сообщили о проблеме.
«Установлено, что место строительства компанией „Алмаз“ обустроено таким образом, что граница стройплощадки проходит по урезу воды в озере Богородское», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Строителей обязали обеспечить свободный проход граждан к озеру, которое является излюбленным местом отдыха как жителей населенного пункта, так и туристов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.
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