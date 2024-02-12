Минэкологии добилось выплаты ущерба от незаконной свалки в Красногорске

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, одна из владелиц земельного участка в коттеджном поселке «Седьмая миля», где организовали незаконную свалку, зарегистрирована в Тамбовской области. Ведомство направило в суды исковые заявления о возмещении ущерба.

«Наше исковое заявление ушло туда по подсудности, и вот Рассказовский районный суд Тамбовской области вынес решение в пользу министерства. Ответчице, которая, кстати, на заседание не явилась, хотя и была извещена должным образом, придется выплатить почти 60 тысяч рублей за то, что допустила размещение на своих землях строительных отходов и грунтов», - сказал министр.

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