Минэкологии добьется возмещения ущерба от незаконной свалки в Дмитрове

Долгожданный сезон весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь начинается у охотников. Уже завтра в южной части Подмосковья стартует сезон охоты на вальдшнепов, тетеревов, глухарей, гусей и уток из укрытия. Он продлится по 22 апреля.

В северной части региона сезон охоты на те же виды дичи пройдет с 20 по 29 апреля в соответствии с постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Согласно информации, предоставленной министром экологии и природопользования Московской области Тихоном Фирсовым, охотникам разрешено добывать не более пяти гусей, пяти селезней кряквы и пяти селезней других видов уток в течение одного дня.

Ограничение также распространяется на трех вальдшнепов в день. Что касается глухарей и тетеревов, они могут быть добыты лишь в одном экземпляре за весь период охоты. Важно отметить, что охота из укрытия с использованием живой подсадной утки разрешена на всей территории области с 20 марта по 10 мая.

В этом году около 20 тысяч охотников-любителей уже получили разрешения на охоту в Московской области.

Документы на охоту в закрепленных охотугодьях оформляются в охотничьих хозяйствах. Разрешение на охоту в общедоступных угодьях городских округов: Солнечногорск, Шатура и Щелково, можно получить на портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков.

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