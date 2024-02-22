Минблагоустройства назвало топ-5 самых популярных парков Подмосковья на прошлой неделе

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По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, именно парки стали излюбленными местами отдыха у гостей и жителей Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - рассказал Хайкин.

Наиболее посещаемыми за прошедшую неделю стали парк «Фабричный» в Истре, парк «Сестрорецкий» в Клину, центральный парк культуры и отдыха в городском округе Пушкинский, парк «Елочки» округа Домодедово и парк усадьбы Кривякино в Воскресенском.

В ведомстве отметили, что всего за прошедшую неделю парки и лесопарки Подмосковья посетили более одного миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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