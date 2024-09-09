Минблаг Подмосковья назвал топ посещаемых каруселей за неделю
Министерство благоустройства Московской области сообщило, что со 2 по 8 сентября дизайнерские карусели посетили почти 23 тысячи человек. Наибольшее число посетителей за семь дней зафиксировали в Сергиевом Посаде, Ногинске и Коломне.
Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что карусели уникальны, они оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Аттракционы разработали по проекту дизайнера Дениса Симачева.
В ведомстве отметили, что карусели установлены в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья.
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