09 сентября 2024, 17:32

Минблаг Подмосковья назвал топ посещаемых каруселей за неделю

Пресс-служба Минблаго МО
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Министерство благоустройства Московской области сообщило, что со 2 по 8 сентября дизайнерские карусели посетили почти 23 тысячи человек. Наибольшее число посетителей за семь дней зафиксировали в Сергиевом Посаде, Ногинске и Коломне.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что карусели уникальны, они оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией. Аттракционы разработали по проекту дизайнера Дениса Симачева.

В ведомстве отметили, что карусели установлены в парках для разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья.

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Благоустройство
09 сентября 2024, 16:58
Более 10 детских площадок обновят в Шатуре в этом году
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Ремонт четырех губернаторских детских площадок и обновление оборудования еще на семи таких объектах запланировали в Шатуре в этом году. Сейчас рабочие начали монтировать игровые элементы на площадке по Академической улице.

Специалисты начали монтировать игровые элементы на губернаторской детской площадке у дома № 11А по Академической улице. В других дворах, где запланированы подобные работы, процесс обновления тоже запустили.

Всего в этом году в Шатуре отремонтируют четыре площадки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. По семи адресам оборудование заменят за счет средств местного бюджета.

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Благоустройство Дети Шатура
09 сентября 2024, 15:37
Более 100 юных футболисток приняли участие в спортивном фестивале в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Фестиваль по футболу среди девочек «Мы в игре!» прошел на стадионе «Новые Химки». Всего за первенство на соревнованиях боролись свыше 100 участниц из 12 команд.

Перед началом состязаний спортсменки выполнили общую разминку и упражнения с мячом и конусами. Также для них организовали тематические игры. Турнир провели во второй половине дня. Команды сыграли три матча, каждый из которых длился около пяти минут. Наградой для участниц стали мастер-класс и автограф-сессия от кумиров из футбольного клуба «Химки».

Фестиваль посетили почетные гости, среди которых заслуженные работники физической культуры Российской Федерации, выдающиеся тренеры, мастера спорта и сотрудники администрации.

Напомним, что в Химках регулярно организуют спортивные мероприятия, турниры и фестивали. Также в округе действуют кружки и секции разной направленности, а спортивные школы и комплексы оснащены современным оборудованием.

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Химки Футбол Фестивали
09 сентября 2024, 15:28
Спортсменки из Подмосковья выиграли 2 медали на соревнованиях по велоспорту
Училище олимпийского резерва №1
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София Непрынцева и Алина Грамашова из Подмосковья стали призерами на всероссийских соревнованиях и первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Девушки завоевали золото и серебро, о чем сообщили в Минспорте Московской области.

Непрынцева представляет Училище олимпийского резерва № 1. София стала лучшей на всероссийских соревнованиях в своей возрастной категории. В тройку сильнейших вошли участницы из Москвы и Тюменской области.

Грамашова стала серебряным призером первенства России среди юниоров по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк. Девушка тоже тренируется в Училище олимпийского резерва № 1. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представительницы Санкт-Петербурга.

Турнир провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
09 сентября 2024, 15:23
Выездной читальный зал организовали в парке «Москворецкий» в Воскресенске
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Аллею читающих в парке «Москворецкий» городского округа Воскресенск приурочили ко Дню знаний и Международному дню распространения грамотности. Дети могли взять понравившуюся книгу, поучаствовать в познавательной викторине и смастерить себе школьный пенал.

Сотрудники городской библиотеки № 1 и комплекса информационно-библиотечного обслуживания организовали для детей и их родителей выездной читальный зал. Вместе с родителями дети играли в настольные игры, участвовали в викторине на проверку грамотности, делали своими руками пенал для школьных принадлежностей. Все желающие также могли посмотреть книжную выставку «PRОграмотность» и взять любую книгу из «читающего чемоданчика» с буккроссингом.

Читальный клуб открыт 14 сентября с 11:00 до 12:30. Он находится у главного входа в парк «Москворецкий».

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Книги Воскресенск

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