Минблаг Подмосковья назвал топ посещаемых каруселей за неделю

Ремонт четырех губернаторских детских площадок и обновление оборудования еще на семи таких объектах запланировали в Шатуре в этом году. Сейчас рабочие начали монтировать игровые элементы на площадке по Академической улице.

Специалисты начали монтировать игровые элементы на губернаторской детской площадке у дома № 11А по Академической улице. В других дворах, где запланированы подобные работы, процесс обновления тоже запустили.

Всего в этом году в Шатуре отремонтируют четыре площадки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. По семи адресам оборудование заменят за счет средств местного бюджета.

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