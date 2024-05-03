Миллион выписок из домовой книги выдали в Подмосковье за год

«Решить любые вопросы, связанные с получением выписки из домовой книги можно онлайн, обратившись к куратору на региональном портале. В прошлом году по этому направлению поступило более 13 тысяч обращений, а за первые четыре месяца этого года - более трех тысяч. Наши специалисты стараются реагировать очень оперативно и оказывать максимальную помощь в получении услуги», - рассказала директор «МО МФЦ» Галина Варганова.

Чтобы избежать отказа в предоставлении выписки из домовой книги, специалисты рекомендуют убедиться в правильности указанных данных. Воспользоваться онлайн-услугой можно по ссылке.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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